İtalya'nın kuzeyindeki milli parkta, binlerce dinozor ayak izi bulundu. Bazılarının çapının 40 cm'yi bulduğu dinozor ayak izlerinin 210 milyon yıl öncesine ait olduğu kaydedildi.

Paralel sıralar halinde dizilmiş ayak izlerinin çoğunda parmak ve pençelerin izleri açıkça görüldüğü kaydedildi. Ayrıca, dinozorların uzun boyunlu, küçük başlı ve keskin pençeli otobur olarak bilinen prosauropodlar olduğu düşünülüyor.

EYLÜL AYINDA FARK EDİLDİ

Geçtiğimiz Eylül ayında Elio Della Ferrera adlı fotoğrafçı, Milano'nun kuzeydoğusundaki Stelvio Milli Parkı'da dikey bir dağ duvarında yüzlerce metreye uzanan ayak izlerini fark etti. Ferrera, bu keşfin "hepimizde bir düşünce süreci başlatmasını ve yaşadığımız yerler, yani evimiz ve gezegenimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koymasını" umduğunu söyledi.

Bilim adamları, 10 metreye kadar uzayabilen prosauropodların iki ayak üzerinde yürüyebildiğini ancak bazı durumlarda ayak izlerinin önünde el izleri bulunmasının ön ayaklarını yere dayadıklarını gösterdiğini savunuyor.