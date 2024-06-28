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Dünya

Milyonları ekrana kilitleyen Trump ve Biden arasındaki ilk seçim münazarasında Türkiye reklamı dikkat çekti

ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkede milyonların yakından takip ettiği Donald Trump ve Joe Biden arasında düzenlenen ilk başkanlık seçim münazarasının reklam arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü tanıtım kampanyası izleyicinin karşısına çıktı.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 16:10 - Güncelleme:
Milyonları ekrana kilitleyen Trump ve Biden arasındaki ilk seçim münazarasında Türkiye reklamı dikkat çekti
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü çalışma ile Türkiye, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen başkanlık seçimleri münazaralarında dikkat çekici bir tanıtım kampanyasıyla izleyicilerin karşısına çıktı. İstanbul reklamları, 27 Haziran 2024 tarihinde CNN Kanalı'nda saat 21.00'de başlayan ilk başkanlık tartışma programı sırasında yayınlandı.

TÜRKİYE MANZARALARI İZLEYİCİLERLE PAYLAŞILDI

Program öncesi, arası ve sonrası olmak üzere üç farklı zaman diliminde gösterilen reklam spotlarıyla Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve kültürel zenginlikleri seyircilere tanıtıldı. Tartışma programı arası yayınlanan ilk reklam, 'Go Türkiye' sloganıyla dikkat çekti. Bu reklamlar, ABD'deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200'den fazla ülkede de yayınlandı. Böylece Türkiye'nin tanıtımı küresel düzeyde geniş bir kitleye ulaştı. Türkiye'nin bu kapsamlı tanıtım kampanyası, Türkiye'nin turistik cazibesini ön plana çıkararak, ABD başkanlık seçimlerinin yoğun ilgi gören atmosferinde milyonlarca izleyiciye ulaşmasını sağladı.

TURİZM NOKTALARI TANITILACAK

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya dahilinde İstanbul dışında Türkiye'nin diğer önemli turizm destinasyonları da tanıtılacak, dijital platformlarda gösterimler devam edecek. TGA, Türkiye'nin turizm potansiyelini global düzeyde tanıtma misyonunu sürdürerek, dünya çapında bilinirliğini artırıyor.

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