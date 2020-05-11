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Dünya

Minik yavru görenleri hayrete düşürdü! İşin aslı da çok ilginç

Kolombiya'nın başkenti Bogota sakinlerinin geçtiğimiz günlerde tuhaf bir uçan cisim tespit görmesinin ardından, sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri şaşırttı. Görüntüleri kaydedilen küçük bir kuş yavrusun, ağzının çevresinde parlayan noktalar var.

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star.com.tr11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:30 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:52
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Kolombiya'da minik bir kuş yavrusunun sosyal medyada yayılan görüntüleri, izleyenleri şaşırttı. Gaga çevresinde parlayan noktalara sahip minik yavru, bir uzaylıya benzetildi.

İlk olarak Twitter'da paylaşılan görüntüler, kısa sürede 'ilginç görüntü meraklıları ve komplo teoricilerin' ilgi odağı oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ürkütücü yaratığın bir mutasyon sonucu ortaya çıkabileceğini iddia etti. Bazıları ise, onu korku filmlerindeki diğer yaratıklara benzetti.

İŞİN ASLI DA ÇOK İLGİNÇ

Ancak konunun uzmanları, görüntülerdeki yavrunun 'Gökkuşağı İspinozu' yavrusu olduğunu söyledi.

Bu ilginç yavruların, gagalarındaki parlayan noktalar veya ışığı yansıtan parlak noktalar, ebeveynlerinin onları beslemesi için 'ışıklandırılmış bir pist' görevi görür.

Ayrıca renkli işaretler, ebeveynlerin bebeklerinin sağlığını kontrol etmelerine de yardımcı oluyor.

star.com.tr

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