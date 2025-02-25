Miroşnik: ABD ve Rusya Türkiye'yi tercih ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ankara'da düzenlenen, "Ukrayna Krizi: Doğuşu ve Çözüm Yolları" isimli etkinlikte konuştu.

"Kiev rejimi ve onun silahlı güçlerinin" sivillere karşı işledikleri suçların hesabını vereceğini belirten Büyükelçi Miroşnik, şu ana kadar 6 binden fazla Ukraynalı militan hakkında ceza davası açıldığını, 400'den fazla mahkeme sürecinin tamamlandığını ve 500'den fazla Ukraynalının 8,5 yıl ile ömür boyu hapis içeren cezalar aldığını söyledi.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı en kısa sürede sona erdirme arzusunu dile getirdiğini, binlerce gencin öldürülmesine göz yummayacağını belirttiğini ifade eden Miroşnik, "Rusya her zaman Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu bu süreç boyunca açıkça beyan etmiştir. 12 Şubat 2025'te iki ülke lideri üç yıllık sessizliğin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirerek yüz yüze gelinmesi konusunda mutabakata varmıştır. Bugün (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) Lavrov da Ankara'da bulunuyor ve şu an bizim konuştuğumuz konuları ele alıyorlar" şeklinde konuştu

Riyad'da yapılan görüşmeye değinen Büyükelçi Miroşnik, "Taraflar arasında temas sağlandı ve müzakere gruplarıyla pozisyonlar şekillendirilmeye başlandı. Şu anda taraflar bu krizden, Ukrayna'daki çatışmadan olası çıkış yollarını müzakerelerle beraber ele alıyorlar. Müzakereler sırasında krizden kurtulmanın pek çok yolunun tartışıldığı kaçınılmaz. Fakat geçtiğimiz hazirandan beri Rusya kendi duruşunu net bir şekilde belli etti ve bu duruşa bağlı kalmaktadır. Geri alınan topraklardaki halk da dahil tüm Rusya halkının güvenliğinin sağlanması bağlı kalınan pozisyonlardan bir tanesidir. Ukrayna'nın tümünde askeri gücün 80-100 bin seviyesine indirilmesi, uzun menzilli silahların ortadan kaldırılması. Ukrayna'nın Neonazi düşünce şeklinden vazgeçmediği sürece bu krizin çözülmesi mümkün görünmüyor. Rusya'nın kendi anayasal topraklarından vazgeçmesi söz konusu değildir. Bu bölgeler tamamen Rusya Federasyonu'nun tam kontrolüne geçmelidir. Rusya, çatışmanın gerekçesiz bir şekilde dondurulmasını kabul etmiyor. Zira bu, ilerleyen süreçte daha büyük tırmanışlara ve zorluklara yol açacaktır. Kiev rejimi siyasi liderliği işlediği suçların ve kanlı savaşı başlatmanın sorumluluğunu üstlenmelidir ve hukuk önünde hesap vermelidir" ifadelerine yer verdi.

Riyad'daki müzakerelere Ukrayna'nın davet edilmediğini belirten Miroşnik, "Aynı şekilde Ukrayna'nın Batı dünyasını koruduğu söylemi de anlamını yitirdi. ABD Başkanı, Kiev'den verilen destek karşılığında 500 milyar dolar talep ediyor. Ayrıca Ukrayna'nın doğal kaynaklarını ABD'ye devretmesi karşısında bir anlaşma teklif ediyor" dedi.

Büyükelçi Miroşnik, "AB ülkeleri biliyorlar ki Ukrayna'ya aktardıkları her şey kanlı bir savaşa destek olmaktan başka bir şey yapmıyor. Bu yüzden Amerika ve Rusya arasındaki müzakerelerde Avrupa ülkeleri yer almıyorlar. Çünkü sergiledikleri duruş, Rusya'nın sergilediği duruşla örtüşmüyor. Belki de bu yüzden Washington ve Moskova, müzakereleri gerçekleştirmek için umut ve dostluk vaat eden ülke olan Türkiye'yi tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

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