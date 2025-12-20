Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaynaklar ayrıca, ABD'ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.

DEAŞ'a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.

TRUMP: ABD'NİN ÇOK CİDDİ BİR MİSİLLEME YAPTIĞINI BURADAN İLAN EDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldığını duyurarak, "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD'nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SURİYE HÜKÜMETİ ÇABALARIMIZI DESTEKLİYOR"

Suriye'deki DEAŞ mevzilerine son derece güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer; ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonuna destek verdiğini ifade eden Trump, "Suriye'ye yeniden gücünü kazandırmak için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu çabaları tam olarak destekliyor" dedi. ABD'yi ve halkını hedef almayı düşünen terör unsurlarına seslenen Trump, "ABD'ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız" uyarısında bulundu.

HEGSETH: OPERASYON DEAŞ'I ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin bugün erken saatlerde Suriye'de "Hawkeye Strike Operasyonu"nu (Şahin Gözü Operasyonu) başlattığını duyurdu.

Bu operasyonun 13 Aralık'ta Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunun altını çizen Hegseth, "Operasyon, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah mevzilerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır" dedi.

Bu operasyonun bir savaş başlangıcı değil, intikam ilanı olduğunu kaydeden Hegseth, "Başkan Trump'ın liderliği altındaki ABD, halkını savunma konusunda asla tereddüt etmeyecek ve asla geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD'yi ve halkını hedef alan herkesin dünyanın neresinde olursa olsun bulunup yok edileceğini vurgulayan Hegseth, "Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Hem de çok sayıda. Ve buna devam edeceğiz" dedi.

ABD ORDUSUNDAN OPERASYON AÇIKLAMASI: 70'TEN FAZLA DEAŞ HEDEFİ VURULDU

ABD ordusundan, Suriye'deki DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan askeri operasyon ile ilgili detaylı açıklama geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hawkeye Operasyonu'nun (Şahin Gözü Operasyonu) Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM güçleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada 70'ten fazla hedefi vurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdi. Operasyonda, DEAŞ'ın bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı" bilgisi paylaşıldı.

"6 AYDA 80'DEN FAZLA OPERASYON YAPILDI"

Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesindeki DEAŞ saldırısının ardından, ABD ve müttefik kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta 10 operasyon yaptığı ve bu operasyonlar sonucunda 23 terörist unsurun öldürüldüğü ya da yakalandığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ve Suriye'deki müttefik güçler, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan teröristleri ortadan kaldırmak için son 6 ayda 80'den fazla operasyon düzenlemiştir" ifadelerine yer verildi.

"TERÖRİSTLERİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye'deki DEAŞ unsurlarını hedef alan son operasyonun DEAŞ'ın ABD'ye yönelik terörist planlarını ve saldırılarını önleme konusunda kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Amerikalıları ve bölgedeki ortaklarımıza zarar vermek isteyen teröristleri amansızca takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD ORDUSU, SURİYE'DEKİ DEAŞ HEDEFLERİNE YÖNELİK SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

ABD ordusu, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan "Hawkeye Operasyonu"na (Şahin Gözü Operasyonu) ait görüntüleri yayınladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan görüntülerde, DEAŞ'a ait hedeflerin çok sayıda hava saldırısı ile vurulduğu görüldü.