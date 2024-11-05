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Dünya

Misilleme geldi! Soykırımcı İsrail'e çifte darbe

Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü, Lübnan'ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerinin füze saldırıları ile vurulduğunu açıkladı.

IHA5 Kasım 2024 Salı 06:52 - Güncelleme:
Misilleme geldi! Soykırımcı İsrail'e çifte darbe
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İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin de bir dizi füze saldırısı ile hedef alındığı aktarıldı.

İslami Direniş Örgütü'nden yapılan ayrı bir açıklamada da, Marun al-Ras kasabasının güney batı eteklerinde konuşlanan İsrail askerlerinin füze ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

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