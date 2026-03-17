17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
  Misilleme saldırısı! ABD Büyükelçiliğine füze yağdı
Dünya

Misilleme saldırısı! ABD Büyükelçiliğine füze yağdı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

IHA17 Mart 2026 Salı 08:42 - Güncelleme:
İran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini ve diplomatik misyonlarını hedef almayı sürdürüyor.

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendi.

C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu önlediği belirtilirken, ez 1 İHA'nın büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği aktarıldı.

Son saldırının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan en yoğun saldırı olduğu belirtildi.

