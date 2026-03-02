Misillemeler peş peşe devam ediyor! İran: düşmanları pişman edeceğiz

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor. Katil İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak İran ordusu da peş peşe füze saldırısı gerçekleştirdil.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran, "Hayber Şiken" füzesiyle İsrail'de bazı noktalar ve Netanyahu'nun ofisini hedef aldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirtti. İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi.

TRUMP: SALDIRILAR HEDEFLERİMİZE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu.

İŞTE ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu.

Kuveyt'te İran'ın saldırıları sonucu bugün 19 kişinin yaralandığı açıklandı

21:26 Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 kişi artarak 51'e yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı

20:21 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Orta Doğu için acil barış çağrısında bulundu

20:10 Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışan petrol tankeri vuruldu

20:00 AB: Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında önceliğimiz üye ülkeler ve AB vatandaşları

18:48 İsrail, 2 günde İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı

18:22 Ürdün, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kısmen kapatma kararı aldığını duyurdu.

18:15 İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara hava saldırıları düzenledi

17:29 İsrail ve ABD'nin, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında yoğun hasar gören Gandi Hastanesi, kullanılamaz hale geldi.

17:27 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenledikleri saldırılarla ilgili, "Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ⁠İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." dedi.

17:22 Asset GLI Denizyolu ve Hava Kargo Müdürü Burak Kerimoğlu, Orta Doğu'da son dönemde artan jeopolitik gerilimlerin deniz taşımacılığında yeni belirsizlikler oluşturduğunu belirtti.

17:09 ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.

17:05 İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkenin güneyindeki Rota ve Moron de la Frontera askeri üslerinin, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı.

17:02 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile telefonda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığını ele aldı.

16:48 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin aksine İran'ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirterek, "düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceklerini" söyledi.