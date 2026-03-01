Misillemeler peş peşe geliyor! İran'dan İsrail'e füze bombardımanı

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın fırlattığı bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

ABD ÜSLERİ BOMBALANDI

İsrail ordusu ise, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Tahran'a yönelik saldırıların görüntüleri de paylaşıldı.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamad

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Tahran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bir görüntü paylaştı. "Tahran'ın kalbinde Hava Kuvvetlerinin geniş uçuş gösterisinden ilk görüntüler" ifadeleriyle yayınlanan görüntüde bir noktaya yoğun bir bombardıman düzenlendiği görüldü. IDF görüntülere ilişkin, "Son dakikalardan, Tahran'ın merkezinde İran rejiminin bir karargahının yok edilmesine ait görüntüler ektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de ölenler arasında olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun dün saldırıların başlatılmasının hemen ardından istihbaratın yönlendirmesiyle Tahran'ın çeşitli bölgelerindeki toplantılara düzenlenen saldırılarda 7 İranlı liderin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İran güvenlik liderliğinin en üst düzey askeri yetkililerinin de aralarında bulunduğu 40 üst düzey komutanın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiği ve başkent Tahran semalarında hava üstünlüğü sağladığı ileri sürülerek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

20:45 İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef alındığını duyurdu

20:43 İsrail ordusu, İran'a saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını açıkladı

20:36 İran'ın başkenti Tahran'da ard arda yeni patlamalar meydana geldi

ABD Başkanı Trump: 9 İran gemisi batırdık

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, (ABD-İsrail saldırıları) ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının kendisi ile konuşmak istediğini ve kendisinin bu görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılarda 48 liderin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı

İsrail ordusunun Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda patlamalar meydana geldi

ABD ordusu: İran'a yönelik operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde "İran ordusuna ait bir korveti vurduğunu ve korvetin batmaya başladığını" açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke lideri Ali Hamaney'e suikastın ardından yeni liderin 'bir veya iki gün içinde' seçileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin seçilmesine kadar "Velayet-i Fakih" makamının görevlerini yürütecek "Geçici Liderlik Konseyi"nin görevine başladığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen insansız hava araçlarının (İHA), başkent Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Afganistan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişe duyduklarını belirterek, taraflara askeri faaliyetleri durdurmaları çağrısı yaptı.

17:11 İran ABD'nin bölgedeki uçak gemisine füze fırlattı

17:10 BAE'de İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu binalara İHA parçası isabet etti

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle personeline güvenli bölgelerde kalmaları ve elçilik binasından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Kuveyt'te, ABD-İsrail'in ortak saldırılarının ardından İran'ın başlattığı misilleme saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 97 füze ile 283 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiği bildirildi.

16:34 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacağız" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana yabancı uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ülkeye gönderilen 165 balistik füze ile 541 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İran'ın bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını ve ihlallerini kınadı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölge ülkelerine saldırı niyetinin olmadığını, sadece ABD üslerini hedef aldıklarını ifade etti.

Katar'daki ABD Büyükelçiliği, İran'ın saldırılarına misilleme ihtimaline karşı ülkedeki tüm personeline, "bulunduğu yerde kalma" talimatının sürdüğünü ve ülkedeki Amerikan vatandaşlarına da aynı yönde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybetmesi, binlerce kişi tarafından başkent Tahran'daki İnkilab Meydanı'nda protesto edildi.

İran'ın İsrail'in Beit Shemesh kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar yürüyüşle protesto edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

ran'ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi yakınlarındaki bir askeri birlikte patlama meydana geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail'in dünkü saldırılarıyla başlayan Orta Doğu ve İran'da yaşanan gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek, barış için samimi ve sorumlu bir diyalog gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi hakkında "İran halkı için yeni bir umut doğduğu ancak bunun bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiği" değerlendirmesini yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bunu 24 saat daha uzattı.

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru iki füze fırlattığını ancak füzelerin İngiliz üslerini hedef almadığından oldukça emin olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün'ün İran saldırıları karşısında egemenliğini koruma çabalarının ülkesi tarafından desteklendiğini teyit etti.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına, bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misillemeleri nedeniyle Katar Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm lig ve turnuvaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, yarın ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin toplanacağı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ⁠İran liderinin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, "Hamaney ve aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin." ifadelerinde bulundu.

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'da 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırının ardından bölgede yaşanan askeri tırmanışı "derin endişe ve kaygıyla" takip ettiklerini bildirdi.

İran'da İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arafi atandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken mevcut gelişmeleri ele almak üzere Yüksek Savunma Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarının tahliyesini emretti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkeye saldırılarını sürdüren ABD-İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını" belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastı "başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı açık bir savaş" olarak nitelendirerek, İran'ın "intikamı görev ve meşru bir hak" olarak gördüğünü söyledi.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini doğrudan vurduğunu duyurdu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkesinin İran'a askeri saldırısına karşı olduğunu belirterek, "Donald Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı." ifadelerini kullandı.

Umman'ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında, Palau bayraklı SKYLIGHT isimli petrol tankeri saldırıya uğradı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Rızaiyan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından Tahran'ın yaptığı misillemeleri "en sert şekilde" kınadı.

İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait 9 adet İHA düşürdüklerini duyurdu

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Irak hükümeti, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Katar'ın başkenti Doha'nın sanayi bölgesinde, bir füzenin engellenmesi sırasında düşen parçacıkların neden olduğu küçük çaplı bir yangın çıktı.

İran medyası, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu.

ABD, Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısı başlatması halinde "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" karşılık vereceklerini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran'ın, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık düzenlediği misilleme saldırısında Bahreyn'in başkenti Manama'da kamikaze insansız hava aracının (İHA) El-Me'arid (Fuarlar) Caddesi üzerindeki binaya isabet ettiği bildirildi.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine İran'a tam destek verdiklerini duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir ABD askeri üssünde meydana gelen patlamaların ardından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

07:14 ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.

07:02 İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

06:55 ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

06:36 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi.

06:32 İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

05:15 Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misilleme saldırısında ülkedeki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

04:44 İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

04:12 ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.

04:10 İran'dan fırlatılan bir füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde düştüğü bildirildi.

04:01 Irak'ın güneyindeki Basra'da füze parçasının bir binaya isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

04:07 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

03:29 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini belirterek, Tahran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini savundu.

03:25 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Zayed Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen "olayda" 1 Asya uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

03:17 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın ABD-İsrail'in ortak saldırısına misilleme olarak düzenlediği saldırılarda 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

03:15 İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu.

03:01 İsrail ordusu, İran'a düzenlediği yeni hava saldırılarında hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurduğunu ileri sürdü.

03:01 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, İran'ın BAE'deki ABD üslerine yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen hava savunma müdahaleleri nedeniyle Cebel Ali Limanı'nda yangın çıktığını duyurdu.

02:55 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve İsrail'in sadece İran'a karşı değil, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı bir savaş açtığını belirtti.

02:53 Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD saldırılarına karşılık vermesi sırasında ülke genelinde 73 düşen cisim ve füze parçası olayı kaydedildiğini, olaylarda yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

02:25 Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "felaket sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

02:20 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ülkenin simge yapılarından Burj Al Arab'ın dış cephesinde yangın çıktığını açıkladı.

02:01 Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misilleme saldırısında 65 balistik füze ve 12 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini, saldırılarda 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

01:51 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararı, Cumhuriyetçi tabandaki Trump destekçisi MAGA (Make Amerika Great Again) hareketinin önde gelen isimleri tarafından "Bu saldırılar 'önce Amerika' yaklaşımıyla örtüşmüyor." denilerek tepkiyle karşılandı.

01:30 ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı.

01:24 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak Dubai Uluslararası Havalimanı'nda "bir olay meydana geldiğini" ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

01:18 İran'da faaliyet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Irak'taki askeri karargahlarından birinin, bu gece bir kez daha İran tarafından vurulduğunu iddia etti.

01:19 İsrail devlet televizyonu KAN, İran ile yürütülen son müzakerelerin, planlanan askeri operasyona hazırlık amacıyla bir "aldatma ve zaman kazanma" taktiği olduğunu öne sürdü.