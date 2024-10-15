İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2308
  • EURO
    37,3617
  • ALTIN
    2926.71
  • BIST100
    8862.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır, 11 ülke için düğmeye bastı! Sisi talimat verdi
Dünya

Mısır, 11 ülke için düğmeye bastı! Sisi talimat verdi

Mısır'ın Nil Nehri havzası ülkelerine yatırım için bir fon kurulması yönünde çalışmalara başladığı bildirildi.

AA15 Ekim 2024 Salı 15:57 - Güncelleme:
Mısır, 11 ülke için düğmeye bastı! Sisi talimat verdi
ABONE OL

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve bazı yetkililer "Afrika ülkeleri ile ilişkiler, Nil Nehri havzası ve bölgesel su meselelerinin" görüşüldüğü bir toplantı yaptı.

Toplantıda Başbakan Medbuli, gelecek dönemde Mısır'ın Afrika kıtasındaki kalkınma çalışmalarını geliştirmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Abdulati de Afrika kıtasının, Mısır'ın dış politikasının önceliklerinin başında geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları gereği, Nil Nehri havzası ülkelerindeki kalkınma projeleri ve altyapı projelerine yatırımların artırılması için bir yatırım fonu kurulması yönünde gerekli adımları atmaya başladıklarını kaydetti.

Nil havzasından Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kenya, Uganda, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre, Sudan ve Mısır olmak üzere 11 ülke faydalanıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, pazar günü 7. Kahire Su Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, Nil Nehri'nin, Mısır'ın su ihtiyacının yüzde 98'ini karşıladığını ve su kaynaklarını korumanın Mısır için bir varoluş meselesi olduğunu söylemişti.

  • Nil Nehri fonu
  • Mısır yatırımı
  • Havza ülkeleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.