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Dünya

Mısır: 2024 yılında 38,7 milyar dolar borç ödemesi yapıldı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin 2024 yılında toplam 38,7 milyar dolar borç ödediğini açıkladı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Mısır: 2024 yılında 38,7 milyar dolar borç ödemesi yapıldı
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Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Medbuli, başkent Kahire'de düzenlenen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Ülkesinin son 2 ayda 7 milyar dolar civarında borç ödediğini aktaran Medbuli, "Böylece 2024 yılında toplam 38,7 milyar dolar borç ödemesi yapıldı." dedi.

"MISIR'IN 2025 YILINDA YAPACAĞI BORÇ ÖDEMESİ DAHA AZ OLACAK"

Bunun devlet için ciddi bir zorluk olduğunu ancak Mısır'ın mali yükümlülüklerini yerinde getirdiğini dile getiren Medbuli, Mısır'ın 2025 yılında yapacağı borç ödemesinin bu yıla oranla daha az olacağını belirtti.

Medbuli, ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,2 milyar dolar finansman için anlaşmaya vardıklarına işaret etti.

IMF İLE ANLAŞMALAR İMZALANDI

Mısır 2022'de, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamış, 2023'te bunu 8 milyar dolara çıkarmıştı.

Temmuz ayında Mısır Merkez Bankasından adını açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, ülkenin dış borcunun mayıs ayının sonu itibariyle 153,86 milyar dolara gerilediğini açıklamıştı. Mısır'ın dış borcu Aralık 2023'te 168,03 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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