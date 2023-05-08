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Dünya

Mısır, 8 yıl sonra harekete geçti! Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti alınmayacak

Mısır, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten beri demirli bulunan ve 'büyük bir çevre felaketine yol açabileceği' uyarıları yapılan Safir petrol tankerinin (Safer FSO) kurtarılmasında görev alacak hizmet gemisinin Süveyş Kanalı'ndan geçişinden ücret alınmayacağını duyurdu.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Mısır, 8 yıl sonra harekete geçti! Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
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Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı İdaresi'nin, Safir petrol tankerinin kurtarılmasında gerekli yardımı yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu konuda gösterilen uluslararası çabaların desteklenmesi için petrol yüklü tankerin kurtarılması görevine gidecek hizmet gemisinden kanal ücreti alınmayacağı belirtildi.

- BM, SAFİR PETROL TANKERİNDEKİ PETROLÜ TAŞIMAK İÇİN ADIM ATTI

BM, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten bu yana terk edilen petrol tankerindeki petrolü taşımak için çok büyük bir ham petrol gemisi satın alma konusunda anlaşma sağlamıştı.

Operasyon, 2015'ten bu yana Yemen açıklarında terk edilmiş durumdaki "SAFER FSO" isimli tankerde bulunan 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrolü taşımayı hedefliyor.

Yemen'in Ras Isa Limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü tankerin çürümeye devam ettiği belirtiliyor.

Petrolün Kızıldeniz'e dökülme tehlikesi bulunmakla beraber, geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak tankerden muhtemel bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Tankerin kurtarılması için 5 Mayıs'ta Hollanda ve İngiltere'de bağış kampanyası düzenlenmiş, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, kampanya kapsamında 8 milyon dolar yardım toplandığını duyurmuş ve acil etabın tamamlanması için hala 23,8 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

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