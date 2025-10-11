İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

Mısır-ABD arasında Gazze görüşmesi... Liderler Zirvesine sayılı gün kaldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek Gazze konulu zirveye ilişkin düzenlemeleri ele aldı.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye dair ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Bölgedeki durum, Filistin meselesine ilişkin olumlu gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sona erdirme çabalarının ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına dair düzenlemeler de masaya yatırıldı.

Bakanlar ayrıca Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Gazze konulu Şarm eş-Şeyh Zirvesi'nin uluslararası katılım dahil olmak üzere düzenlemelerinin ayrıntılarını "kapsamlı" şekilde görüştü.

ABD merkezli "Axios" haber sitesine göre Trump, gelecek hafta Mısır'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Gazze konulu uluslararası zirveye katılacak.

Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Bu anlaşma, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla, ABD'nin gözetiminde 4 gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.

İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.

