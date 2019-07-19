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Mısır, BAE ve Fransa'ya 'Hafter'e destek' suçlaması

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'yı ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in yeni saldırısını 'silah ve insan kaynağıyla' desteklemekle suçladı.

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Uluslarası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, BAE ve Fransa gibi ülkelerin birkaç gün önce Libya'da ateşkes ve diyaloğa dönülmesi çağrısının içinde yer almasının 'hayretle' karşılandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Hafter milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği ve düzenleyeceği saldırılarda Fransa, BAE ve Mısır'ın da iş birlikçi statüsünde olduğuna" dikkat çekildi.

Açıklamada, mevcut istihbarat bilgilerine göre söz konusu ülkelerin Hafter'e yeni saldırısı için "silah ve insan kaynağı sağlamaya" hazırlandığı ileri sürüldü.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır ve BAE, bu hafta başında Libya'nın başkenti Trablus çevresinde devam eden çatışmaların sonlandırılması için ortak çağrıda bulunmuştu.

FRANSA VE BAE'NİN LİBYA'DA ORTAYA ÇIKAN SİLAHLARI

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ay bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıkmış, Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Javelin füzelerinin Fransız devletine ait olduğu kabul edilmişti.

Açıklamada, ABD'den satın alındığı belirtilen füzelerin, terörle mücadelede kullanılmasının hedeflendiği, bu füzelerin Libya'da herhangi birine verilmediği ancak Libya içinde savaşan birliklerinin envanterinden kaybolduğu ileri sürülmüştü.

Ancak açıklamada, Fransız birliklerinin bu füzeleri ne şekilde kaybettiğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

BAE ise Libya'da Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uygulayan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını hatırlatarak, BMGK yaptırım komitesine, ambargo ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgileri sağlama noktasında iş birliği çağrısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

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