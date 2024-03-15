Mısır: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde yaptığı konuşmada, "Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki masum sivillerin 5 ayı aşkın süredir devam eden savaş belasından kurtarılması için her türlü çabayı gösteriyor." dedi.

"Gazze'de yakında ateşkese varılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanan Sisi, "Refah'ın (Gazze Şeridi'nin güneyi) işgal edilmesi ve savaşın genişletilmesi tehlikesi" konusunda da uyardı.

Sisi, ayrıca Gazze'ye yardım girişinin engellenmesine karşı olduklarını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere karşı gıdanın silah olarak kullanılmaması çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük binlerce ton yardıma ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

