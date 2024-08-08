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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Eritre Dışişleri Bakanı ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih ile Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Eritre Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Salih başkent Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de hazır bulundu.

Salih, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin "iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda istişare ve koordinasyonu geliştirmeyi istediklerini" ifade eden yazılı mesajını Sisi'ye iletti.

SİSİ VE SALİH BÖLGESEL GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ

İki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini kaydeden Sisi ise bölgesel meydan okumaların, bunlara çözüm bulma yolları üzerinde yoğunlaştırılmış tartışmaları gerektirdiğini dile getirdi.

Sisi ile Salih, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri değerlendirdi.

ABDULATİ, GRYPARİS İLE GÖRÜŞTÜ

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati dün, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlatılan "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile Kahire'de bir araya gelmişti.

Abdulati "Süveyş Kanalı gelirlerinde büyük düşüşlere neden olan Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik tehditler, Mısır ekonomisini doğrudan olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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