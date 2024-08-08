Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Eritre Dışişleri Bakanı ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Salih başkent Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de hazır bulundu.

Salih, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin "iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda istişare ve koordinasyonu geliştirmeyi istediklerini" ifade eden yazılı mesajını Sisi'ye iletti.



İki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini kaydeden Sisi ise bölgesel meydan okumaların, bunlara çözüm bulma yolları üzerinde yoğunlaştırılmış tartışmaları gerektirdiğini dile getirdi.



Sisi ile Salih, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati dün, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlatılan "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile Kahire'de bir araya gelmişti.



Abdulati "Süveyş Kanalı gelirlerinde büyük düşüşlere neden olan Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik tehditler, Mısır ekonomisini doğrudan olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullanmıştı.