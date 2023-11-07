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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA yetkilisi ile Gazze'de ateşkesi konusunu görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Gazze Şeridi'ndeki askeri gerilimi görüştü. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

AA7 Kasım 2023 Salı 19:12 - Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA yetkilisi ile Gazze'de ateşkesi konusunu görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temasları kapsamında Mısır'ı ziyaret eden CIA Direktörü Burns'ü kabul etti.

ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığın ve bunun Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin korunmasında oynadığı rolün öneminin vurgulandığı görüşmede, "başta istihbarat ve güvelik olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması yönünde karşılıklı arzunun desteklenmesine" dikkati çekildi.

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ndeki gerilimin de masaya yatırıldığı görüşmede Sisi, ülkesinin, bu konudaki tutumunu teyit ederek, özellikle sivillerin korunması için ateşkesin sağlanması, insani yardıma erişimin kolaylaştırılması ve yardım çalışmalarının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

CIA Direktörü Burns de krizin çözülmesine yönelik Mısır ile yürütülen mevcut koordinasyonun artırılması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

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