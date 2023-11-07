Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA yetkilisi ile Gazze'de ateşkesi konusunu görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temasları kapsamında Mısır'ı ziyaret eden CIA Direktörü Burns'ü kabul etti.

ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığın ve bunun Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin korunmasında oynadığı rolün öneminin vurgulandığı görüşmede, "başta istihbarat ve güvelik olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması yönünde karşılıklı arzunun desteklenmesine" dikkati çekildi.

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ndeki gerilimin de masaya yatırıldığı görüşmede Sisi, ülkesinin, bu konudaki tutumunu teyit ederek, özellikle sivillerin korunması için ateşkesin sağlanması, insani yardıma erişimin kolaylaştırılması ve yardım çalışmalarının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

CIA Direktörü Burns de krizin çözülmesine yönelik Mısır ile yürütülen mevcut koordinasyonun artırılması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

