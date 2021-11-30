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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar'la ilişkileri geliştirmek istiyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye gönderdiği mektupta ikili ilişkileri geliştirme arzusunu iletti.

AA30 Kasım 2021 Salı 15:53 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 15:54
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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı Halid Bin Halife Bin Abdulaziz Al Sani, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi'yi kabul etti.

Mısırlı Bakan görüşmede Sisi'nin Katar Emiri Al Sani'ye gönderdiği ikili ilişkileri destekleyip geliştirme yollarına ilişkin mektubunu, Katar Başbakanı'na teslim etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki gençlik ve spor alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yönleri ele alındı.

Haberde, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Subhi'nin Katar'a gelişinin tarihi ve ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

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