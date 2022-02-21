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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sarkozy ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ailesiyle tatilini geçirmek üzere Mısır'da bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştüğü bildirildi.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:41
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'deki makamında eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile bir araya geldi.

Sisi, Mısır ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Sarkozy'nin sunduğu katkılardan övgüyle söz etti. Mısır Cumhurbaşkanı, Sarkozy'nin tatil için ülkesini tercih etmesinden de ayrıca memnun olduğunu ifade etti.

Sarkozy de Sisi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca kendisine ve ailesine gösterilen sıcak karşılama ile misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de hazır bulundu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ailesi ile sömestir tatilini geçirmek üzere Mısır'a geldiği aktarıldı.

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