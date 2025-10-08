İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7204
  • EURO
    48,57
  • ALTIN
    5426.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Trump'a ateşkes daveti
Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Trump'a ateşkes daveti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Tarafların uzlaşması halinde ABD Başkanı Trump'ı imza törenine davet etti.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Trump'a ateşkes daveti
ABONE OL

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin "olumlu ilerlediğini", tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a davet etti.

Kahire'nin doğusunda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Sisi, "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur." dedi.

Ülkesinin Filistin konusundaki yapıcı tutumunda kararlı olduğuna işaret eden Sisi, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh'te başlayan Hamas ile İsrail heyetleri arasında Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakereler devam ediyor.

Görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ile İsrail'in Gazze'den çekilme haritalarının da ele alındığı belirtiliyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, bu sabah yaptığı yazlı açıklamada, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde, anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve Hamas heyetinin "gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini" ifade etti.

Açıklamada ayrıca, müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu ve üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildiği bilgisi paylaşıldı.

  • Mısır Cumhurbaşkanı
  • ABD Başkanı Trump
  • Sisi

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.