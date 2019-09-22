Halk ayaklanması Sisi'yi telaşlandırdı

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Mısır Cumhurbaşkanlığı, sosyal medyayı haber kaynağı gibi güvenilmemesi çağrısında bulundu

Mısır makamları, uluslararası medyaya, 'sosyal paylaşım sitelerine haber kaynağı gibi güvenmemeleri' çağrısında bulundu.

  • AA
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Mısır Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Bilgi Servisi tarafından uluslararası basın ve Mısır'daki muhabirleri için yapılan yazılı açıklamada, uluslararası medyanın, Kahire'de akredite muhabirleri aracılığıyla son 24 saatte gerçekleştirdiği yayınların yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu bağlamda, gazetecilere ve tüm medyaya, evrensel kabul görmüş gazetecilik ve medyanın profesyonel kurallarına bağlı kalmanın önemini bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.

Bu kuralların en önemlilerinden birinin de "muhabirlerin kendilerinin tanık olduğu ya da güvenilir ve olaya birebir kendileri tanık olmuş bilgi kaynaklarından alınan haberlerin yayınlanması, bunun dışındakilerin verilmemesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sahte hesapların ve kaos ortamının bulunduğu sosyal medya hesaplarına haber kaynağı gibi güvenilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya kullanımının, gelişmiş ülkelerde daha farklı olduğu belirtilen açıklamada, bu kaynaklara sıkı kontroller yapıldıktan ve güvenilirlik açısından birçok aşamadan geçildikten sonra başvurulabildiği kaydedildi.

Devlet Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamanın, ülkede cuma günü yaşanan olayların ardından yapılan ilk resmi beyan olduğu ifade ediliyor.

- Ne olmuştu?

Mısır'da geçen cuma ülke dışındaki kanallarda ve aktivistlerin sosyal medya hesaplarında "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı sloganların atıldığı" bazı videolar yayınlanmış, yerel medya ise bu görüntülerin uydurma olduğu yönünde haberler yapmıştı.

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adıyla bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılması üzerine Ali, önceki gün Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

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