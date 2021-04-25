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Dünya

Mısır Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı ''özel nedenlerle'' istifa etti

Mısır'da Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Heykel'in 'özel durumlar' nedeniyle görevinden istifa ettiği açıklandı.

AA25 Nisan 2021 Pazar 14:05 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 14:06
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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Bakanı Heykel'in istifasını Başbakan Mustafa Medbuli'ye sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Heykel'in özel nedenlerle istifa ettiği belirtilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Heykel'in medya sistemini yönetme performansı son dönemde yönetime yakın gazeteciler tarafından sıkça eleştiriliyordu.

Mısır Medya Yapım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Heykel, 25 Ocak 2011'teki devrimin ardından ilk Enformasyon Bakanlığı görevini devralan isim olmuştu. Heykel, yaklaşık 6 yıllık aradan sonra 2019 Aralık'ta yeniden aynı göreve getirilmişti.

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