Mısır eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey, Mursi'nin hapiste ziyaret engelini eleştirdi

Mısır eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, resmi Twitter hesabından "Mahkuma uygulanan ziyaret engeli, hapsin kendisi kadar ağırdır" ifadelerini yazan bir twitter kullanıcısının eleştirisini retweetledi.

Aynı retweette "Esir Başkan" olarak nitelenen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin en son Eylül 2018'te ziyaret edildiği, oğlu Üsame Mursi'nin ise Eylül 2017'den bu yana ziyaretine izin verilmediği aktarıldı.

YENİ REALİTEMİZ İNSANLIK DIŞI OLMAK MI?

Baradey, hapisanelerde mahkumlara ziyaret engelinin tüm ahlak ve değerlere aykırı ve iğrenç olduğunu belirterek "Yeni realitemiz insanlık dışı olmak mı?" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Baradey, Ala Abdulfettah, Ahmed Duma, Şadi el-Gazali ve Masum Merzuk gibi hapisteki muhaliflerin de ziyaretine engel olunduğuna dikkati çekti.

Yine bugün sosyal paylaşım sitesinde yazan Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, hapisteki kardeşi için "Üsame'yi 17 aydır ziyaret edemedik Allahım, kurtuluş senin katındandır" şeklinde açıklama yaptı.

Benzeri bir eleştiriyi sosyal paylaşım sitesinde yapan 2012 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olan Avukat Halid Ali "Abdulfettah, Duma ve Merzuk'un aileleri paylaşımlarında ziyaret engelini şikayet ediyor" aktarımında bulundu.

Mısır hapisaneleri tüzüğüne göre her bir mahkum için ayda bir kez ziyaret imkanı tanındığı kaydedilirken, hükümet kanadı İçişleri Bakanlığına bağlı Hapisaneler İdaresinin tüm mahkumların insan haklarına göre muameleye tabi tutulduğu dile getiriyor.