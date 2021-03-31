Star.com.tr 31 Mart 2021 Çarşamba 23:02 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:05

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tartışmalı Hedasi barajını yapmaya devam ettiği için Etiyopya'yı tehdit etti.

Etiyopya ile hidroelektrik projesi konusunda yıllardır süren bir anlaşmazlık içinde olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi uyarıda bulunarak, "Nil Nehri'ndeki su payımıza dokunulamaz eğer Etiyopya barajı doldurduktan sonra Mısır etkilenirse bunun ciddi bölgesel sonuçları olacaktır." dedi.

Etiyopya, Nil Nehri üzerinde 5 milyar dolarlık mega barajı inşa etmeye devam ediyor.

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında anlaşmazlığa sebep olan barajı Addis Ababa Hükümeti geçen yıl Nil'in suyunu tutarak doldurmaya başladı.

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