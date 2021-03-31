Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tartışmalı Hedasi barajını yapmaya devam ettiği için Etiyopya'yı tehdit etti.
Etiyopya ile hidroelektrik projesi konusunda yıllardır süren bir anlaşmazlık içinde olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi uyarıda bulunarak, "Nil Nehri'ndeki su payımıza dokunulamaz eğer Etiyopya barajı doldurduktan sonra Mısır etkilenirse bunun ciddi bölgesel sonuçları olacaktır." dedi.
Etiyopya, Nil Nehri üzerinde 5 milyar dolarlık mega barajı inşa etmeye devam ediyor.
Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında anlaşmazlığa sebep olan barajı Addis Ababa Hükümeti geçen yıl Nil'in suyunu tutarak doldurmaya başladı.