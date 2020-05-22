Mısır, Fas ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA 22 Mayıs 2020 Cuma 23:49 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 23:49

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 707'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 783 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 15 bin 786'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 374 olduğu ifade edildi.

Fas



Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı basın açıklamasında, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 197 olduğunu duyurdu.

Elyubi, 121 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 7 bin 332'ye çıktığını söyledi.

Ülke genelinde 97 hastanın daha iyileştiğini dile getiren Elyubi, böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 4 bin 377'ye ulaştığını ifade etti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 424 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 34'e, vaka sayısının da 6 bin 794'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1821 olduğu bilgisi verildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 12 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Böylece toplam vaka sayısının 209'a yükseldiği ülkede, virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmedi.

Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı son olarak 33 şeklinde açıklanmıştı.

Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.