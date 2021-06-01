Mısır, Filistinli gruplara gelecek hafta Kahire'de toplanmak üzere davet gönderdi

AA 01 Haziran 2021 Salı 17:45 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 17:46

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, Filistinli grupların başkanlarına Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın himayelerinde gelecek hafta Kahire'de bir araya gelmelerine ilişkin davet gönderildi.

Grupların bir araya geleceği toplantılarda, Filistin'de bölünmeye son verilmesi konusu ve birlik için atılması gereken adımların tartışılacağı, gelecek sürece ilişkin yol haritasının belirleneceği kaydedildi.

Haberde, toplantının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Kahire'deki Filistin Büyükelçisi Diyab el-Levh, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Sisi'nin "gruplar arasındaki bölünmüşlüğün ivedilikle sonlandırılması gerektiği" şeklindeki talimatının oldukça net olduğunu söyledi.

Bölünmüşlüğün sonlandırılmasına ilişkin konunun yalnızca Fetih ve Hamas'la sınırlı olmadığını, bunun tüm gruplar için geçerli olduğunu dile getiren Filistin Büyükelçisi kamu çıkarlarının tüm şahsi hesapların üstünde olduğunu vurguladı.

