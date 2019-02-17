İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır, firavun dönemine ait lahiti ABD'den geri alacak

Mısır'dan yasa dışı yollarla çıkarılarak ABD'de bir müzeye satılan firavun dönemine ait altın kaplama lahitin ülkeye iade edileceği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1971 yılında yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan ve ABD'nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'ne satılan firavun dönemine ait altın kaplama lahitin geri alınacağı ifade edildi.

Lahitin milattan önce birinci yüzyılda tanınmış bir rahibe ait olduğu belirtilen açıklamada, Manhattan bölge savcısına, eserin yurt dışına sahte belgelerle çıkarıldığını ispatlayan deliller sunulduğu, bunun üzerine lahitin Mısır'a iade edilmesine karar verildiği bildirildi.

Metropolitan Sanat Müzesinin cuma günü olayla ilgili bir özür yazısı gönderdiği ve eserin iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından Ağustos 2017'de yapılan açıklamada, son 50 yılda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğu ifade edilmişti.

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Su altından İstanbul

Su altından İstanbul

Japonya ve Rusya müzakerelere devam edecek

Japonya ve Rusya müzakerelere devam edecek

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Trump aday göstermişti: Çekildi

Trump aday göstermişti: Çekildi

Prens Selman için o ülkede resmi tatil ilan edildi

Prens Selman için o ülkede resmi tatil ilan edildi

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA