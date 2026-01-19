Mısır: Gazze ile Batı Şeria arasında coğrafi ve idari bütünlük sağlanmalı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati başkent Kahire'de Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas ile bir araya geldi.

Şaas'ı komite başkanlığı görevinden dolayı tebrik eden Abdulati, bu kritik aşamada üstlendikleri sorumluluklar dikkate alındığında komite başkanına ve üyelerine tam destek verdiklerini ifade etti.

Komitenin rolünün önemine işaret eden Abdulati, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ndeki günlük işlerinin yönetilmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Filistin yönetiminin Gazze'deki sorumluluklarını yeniden üstlenmesine yönelik hazırlıkların yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Abdulati ayrıca, Filistin topraklarının birliğinin korunmasının, Gazze ile Batı Şeria arasında coğrafi ve idari sürekliliğin sağlanmasının ve Filistin meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulunmasının önemine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ni bölmeye yönelik her türlü İsrail girişiminin tamamen reddedildiğini vurgulayan Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaşı sona erdirmeye yönelik planının ikinci aşamasının uygulanması için gerekli adımların tamamlanması çağrısında bulundu.

Abdulati, bu kapsamda, uluslararası bir istikrar gücünün kurulması ve konuşlandırılması, Gazze'de insani yardım ve kurtarma faaliyetlerinin sürdürülmesi ile erken toparlanma ve yeniden inşa sürecinin başlatılmasının öncelikli olduğunu kaydetti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, dün, komitenin çalışma ilkeleri ve sorumluluklarını içeren görev bildirisini imzalayarak ilk resmi icraatını gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas üstlenmişti.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 71 bin 550 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 365 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların büyük bölümünü çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

İsrail ordusunun devam eden saldırıları, 1,5 milyonu yerinden edilmiş olmak üzere yaklaşık 2,4 milyon Filistinliyi felaket koşullarında yaşamaya zorlar­ken, Tel Aviv yönetimi ateşkese rağmen Gazze'ye insani yardım girişini de ciddi biçimde kısıtlıyor.

İsrail, 1948'de silahlı Siyonist milislerin işgal ettiği ve 100 binlerce Filistinlinin katliamlar yoluyla zorla yerinden edildiği topraklarda kuruldu. Tel Aviv yönetimi, daha sonra Filistin topraklarının geri kalanını da işgal ederek bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını reddediyor.