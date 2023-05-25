Mısır: Hedasi Barajı'nın doldurulması konusunda Etiyopya ile anlaşmadık

Sözcü Ebu Zeyd, Etiyopya'dan "Hedasi Barajı'nın doldurulması sürecinin detayları konusunda Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varıldığı" yönünde yapılan açıklamaya ilişkin yazılı beyanda bulundu.

Etiyopya tarafının açıklamasını "gerçek dışı iddialar" olarak nitelendiren ve bundan "esef" duyduklarını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"Hedasi Barajı'nın doldurulması süreci veya depolanacak su miktarı konusunda Etiyopya ile anlaşmadık. Arap Birliğinin Hedasi Barajı meselesinde, Mısır ve Sudan'ın tutumunu desteklediği yönündeki açıklamasının ardından Etiyopya Dışişleri Bakanlığının 22 Mayıs'ta yaptığı açıklama, gerçekleri saptıran yanlışlarla dolu."

Etiyopya'nın Mısır ile Sudan'ın da haklarını gözettiği yönündeki ifadelerine de değinen Ebu Zeyd, "Bu, müzakerelerin 10 yıldan fazla sürmesi gerçeğiyle de çelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Mısır ve Sudan ile Hedasi Barajı'nın doldurulma süresi, depolanacak su miktarı ve diğer detaylar konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

- MISIR VE ETİYOPYA'NIN HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI



Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.