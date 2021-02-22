Mısır İhvanı'ndan Hedasi Barajı çağrısı

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:23 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:23

Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), uluslararası kuruluşlara yaptığı çağrıda Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin adil eylemlere geçilmesini istedi.

İhvan, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hedasi Barajı konusunda adil ve kararlı icraatları yerine getirmenin Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca açıklamada, halk gruplarının da Mısır'ın Nil üzerindeki haklarını korumak konusunda çalışması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası kurumlara ya da Mısır halkına yönelik yapılan çağrıda neler yapılması gerektiğine değinilmedi.

Temmuz 2013'teki askeri darbeyle gelen yönetiminin icraatlarını muteber görmeyen İhvan, rejimi ülkenin Nil Nehri üzerindeki tarihi hakları konusunda ihmalkar davranmakla suçluyor.

- BARAJ KRİZİ 9 YILDIR SÜRÜYOR

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

