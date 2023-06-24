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Dünya

Mısır ile Suudi Arabistan anlaştı

Mısır ile Suudi Arabistan bölgedeki krizlerin çözümü için çabaların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
Mısır ile Suudi Arabistan anlaştı
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bölgedeki krizlerin çözümü için çabaların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sisi ile bin Selman, Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'ne katılmak üzere bulundukları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirilmesi ve daha geniş ufuklara taşınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Sisi ile bin Selman, ortak Arap eyleminin desteklenmesi ve bölgedeki krizlerin çözümüne katkıda bulunulması için yoğun çabalarını sürdürme konusunda anlaştı.

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