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Dünya

Mısır ile Ürdün arasında kritik iş birliği! İmzalar atıldı

Mısır ile Ürdün arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:08
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Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de düzenlenen Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu sona erdi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne başkanlığında gerçekleştirilen oturumda iki ülke arasında lojistik, tarım ve eğitim alanlarında mutabakat zaptı ile medya alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Oturumun sonuç bildirgesine Medbuli ve Hasavne imza koydu.

Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu'na katılmak için dün Kahire'ye ulaşan Ürdün Başbakanı Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Medbuli ile bir araya gelmişti.

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