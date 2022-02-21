Mısır ile Ürdün arasında kritik iş birliği! İmzalar atıldı

AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:08

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de düzenlenen Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu sona erdi.



Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne başkanlığında gerçekleştirilen oturumda iki ülke arasında lojistik, tarım ve eğitim alanlarında mutabakat zaptı ile medya alanında iş birliği protokolü imzalandı.



Oturumun sonuç bildirgesine Medbuli ve Hasavne imza koydu.



Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu'na katılmak için dün Kahire'ye ulaşan Ürdün Başbakanı Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Medbuli ile bir araya gelmişti.