Mısır, İsrail'in Refah'ta ve Philadelphi Koridoru'nda istemiyor

Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığı haberde, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı yada Philadelphi Koridoru'nda İsrail varlığını hiçbir şekilde kabul etmediğini ilgili tüm taraflara yeniden bildirdiği belirtildi.

Mısır'ın Gazze'de çatışan taraflar arasında arabuluculuk çabalarını yürüttüğüne yer verilen haberde, arabuluculuk çabalarının Kahire'nin ulusal güvenliğiyle uyumlu ve kardeş Filistin halkının haklarını koruyacak şekilde olduğuna işaret edildi.

Mısır güvenlik heyetinin iki taraf (Hamas ve İsrail) arasında mümkün olabilecek bir uzlaşı gerçekleştirilmesi için büyük çaba gösterdiği, Katar ve ABD'li ara bulucu ortaklarıyla çabaların koordine edildiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes çabaları için son olarak Kahire'de yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirdi.