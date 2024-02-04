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Dünya

Mısır, Kahire'de düzenlenen basın toplantısında Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında bulundu.

AA4 Şubat 2024 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Mısır, Kahire'de düzenlenen basın toplantısında Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
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Mısır'ın El Kahire kanalında yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Şukri, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında da bulunan Şukri, Filistin davası konusunda kapsamlı siyasi bir çerçeve gerektiğini vurguladı.

Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineleyen Şukri, Fransız mevkidaşı ile de Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişi meselelerini ele aldıklarını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, Mısır bölgede ateşkes sağlanması için arabuluculuk çalışmaları yürütüyor.

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