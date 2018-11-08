Mısır Kıpti Kilisesi İsrail'e heyet gönderdi

Mısır Kilisesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Kıpti Kilisesi Lideri Papa II. Tavadros'un yönlendirmesiyle bugün bir heyetin Kudüs'e gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Mısır Kilisesi Konseyi Sekreteri Papa Daniel, Mısır Ortodoks Kiliseleri Koordinatörü Papa Baymen, Beni Suveys Kilisesi Papası Gabriel ve Sultan Manastırı Papası Kamil Michelle'in yer aldığı heyetin, Kudüs Kıpti Ortodoks Patriği Dr. Anba Antonius ile bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada heyetin İsrail'de görüşeceği diğer yetkililer hakkında bilgi verilmedi.

Mısır'ın yeni Tel Aviv Büyükelçisi Halid Azmi, İsrail'deki görevine Kudüs'teki Mısır Kıpti Kilisesi'ni ziyaret ederek başlamıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Azmi'nin güven mektubunu sunmasının hemen ardından ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğinden bir heyetle Kıpti Kilisesi'ni ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 24 Ekim'de Kıpti Hristiyan din adamlarının "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mısır Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Sultan Manastırı'nın restorasyonuna izin verilmemesini protesto etmek için düzenlediği gösteriye müdahalede bulunmuştu.

İsrail polisinin Hristiyan din adamlarını darbetmesi ve birini de ters kelepçe takarak gözaltına alması üzerine Mısır İsrail'i kınamıştı.