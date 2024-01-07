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Dünya

Mısır Kıpti Kilisesi liderinden ''Gazze soykırımı engellenmeli'' mesajı

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın engellenmesi temennisinde bulundu.

AA7 Ocak 2024 Pazar 05:30 - Güncelleme:
Mısır Kıpti Kilisesi liderinden ''Gazze soykırımı engellenmeli'' mesajı
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Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, dünyanın vicdanının uyanması ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın önlenmesi temennisinde bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Papa II. Tavadros, Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentteki Mesih'in Doğuşu Katedrali'nde düzenlenen Noel ayininde yaptığı konuşmada, "Dünya vicdanının uyanmasını ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın engellenmesi için dua ediyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamlardan herkesin acı çektiğini söyleyen Tavadros, "Saldırganlar, Allah'ın sesine kulaklarını tıkamış durumda. Tüm çatışma ve savaş yerlerine barış vermesi için Allah'a dua ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, Hristiyan dünyasında takvim farklılıkları nedeniyle farklı tarihlerde kutlanıyor.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

  • Soynırım engellemesi
  • Papa Tavadros
  • Mısır Kıpti Kilisesi

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