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Dünya

Mısır Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yardım konvoyu tıbbi malzemeden oluşuyor

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu belirtti. İlk konvoyda 20 tır bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Mısır Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yardım konvoyu tıbbi malzemeden oluşuyor
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Zayid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı söyledi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiğini bildirmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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