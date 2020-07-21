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Dünya

Mısır'a net mesaj! 'Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız'

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır Meclisinin darbeyle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye 'Libya'ya müdahale' yetkisi vermesini 'savaş ilanı' olarak nitelendirdi. Başağa: 'Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız' ifadelerini kullandı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 22:21 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 22:23
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Bakan Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Başağa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Meclisi, dün Sisi’ye, "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

- BM NEZDİNDE MEŞRU LİBYA HÜKÜMETİNE KARŞI ALINAN KARAR

Mısır Meclisinin kararı, BM nezdinde meşru tek otorite olan Libya hükümetine karşı, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinin, Mısır’ın Libya'ya askeri müdahalede bulunmasına yönelik talebinin ardından geldi.

Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadeleri kullanılmıştı.

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