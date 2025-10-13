İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Netanyahu, Mısır'daki Gazze zirvesine katılacak

Mısır, Gazze Kasabı Netanyahu'nun 'Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

13 Ekim 2025 Pazartesi 12:12
Netanyahu, Mısır'daki Gazze zirvesine katılacak
ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği ve bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump yanındayken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davet edilmediği Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılmayı değerlendirdiği ifade edildi. Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

MISIR DUYURDU

Mısır Cumhurbaşkanlığı ise Netanyahu, Şarm El Şeyh'deki Gazze zirvesine katılacağını açıkladı.

