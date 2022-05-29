Mısır ordusu duyurdu: Operasyonda 10 kişi öldürüldü

Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin Kuzey Sina vilayetindeki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.



Abdulhafız, "Kuzey Sina'da bazı terör unsurlarının saklandığı tespit edilen mevziye baskın düzenlendiğini" kaydetti.



Silahlı unsurların karşılık vermeye çalışması üzerine çatışma çıktığını ifade eden Abdulhafız, operasyonda 10 kişinin öldürüldüğünü belirtti.



Abdulhafız, bölgede çok sayıda silah, cephane, patlayıcı ve cihazın ele geçirildiğini aktarırken, bir kişinin de yaralı halde yakalandığı bilgisini verdi.



Mısır ordusunun, Sina Yarımadası'nda Şubat 2018'de başlattığı kapsamlı askeri operasyonun ardından yetkililer son zamanlarda bölgedeki vatandaşların evlerinin yeniden imar edileceğini duyurmuştu. Ancak mayıs ayı Sina'da silahlı saldırıların yeniden başladığı bir dizi olaylara sahne oldu.



Sina Yarımadası'nda bulunan Süveyş Kanalı'nın doğusunda, 7 Mayıs'ta silahlı bir grup ile askerler arasında sıcak çatışma çıkmış, olayda 11 asker ölmüş, 5 asker yaralanmıştı. 11 Mayıs'ta Sina'nın kuzeyinde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda da 5 asker yaşamını yitirmişti.