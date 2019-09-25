Mısır Ordusu’ndan halka ‘sokak’ çağrısı

İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin, sosyal medya hesabından darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef alan paylaşımlarının ardından ülkede başlayan protestolar devam ediyor. Ülkesindeki yolsuzlukları bildiğini duyuran Muhammed Ali’nin paylaşımından sonra Mısır Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresi’nde çalışan iki mühendisin kamu ve özel kurumlara ait bazı hesaplardan zimmetlerine 27 milyon cüneyhi (yaklaşık 10 milyon TL) geçirdikleri belirlenmiş ve haklarından hazırlanan dosya, yargılanmaları için mahkemeye gönderilmişti. Ülkede, geçen Cuma gününden bu yana Sisi’nin istifası istemiyle yapılan protesto gösterilerinde öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve avukat Mahinur el-Masri’nin de bulunduğu 356 kişi gözaltına alınmış, ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

SİSİ’YE KARŞI TETİKTELER

Mısır’ın eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan’a sadık kaldıklarını duyuran Mısır Subay Cephesi de dün halka ‘sokağa çıkın’ çağrısı yaptı ve göstericileri koruyacaklarının taahhüdünü verdi. Middle East Monitor’de yayınlanan habere göre, Mısır Ordusu Sisi’nin görevden alınmasını istedi. Haberde, “Mısır Ordusu’ndaki memurlar, halkı sokağa çıkmaya ve rejime son vermeye çağırdı” denildi. Mısır Subay Cephesi’nin resmi sözcüsü seçilen Dr. Mahmoud Refaat, haberi doğruladı. Refaat, Mısır Subay Cephesi’nden ‘Mısır’ın onurlu askerleri’ olarak söz etti.