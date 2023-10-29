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Dünya

Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı

Dünyada ilk defa bir Türk, Mısır'daki piramitlerin üzerinde paraşüt ile serbest atlayış yapıp Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

AA29 Ekim 2023 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
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Deneyimli Türk paraşütçü Femen Öğdün, dünya harikalarından Mısır Piramitleri üzerinde düzenlenen skydive festivalinde, 4 bin 500 metre yüksekten paraşütle serbest atlayış yaptı.

Öğdün, serbest atlayış yapıp paraşütünü açtıktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağını piramitler üzerinde dalgalandırdı.

Bugüne kadar 1000'in üzerinde atlayış gerçekleştiren Öğdün, Mısır'daki dünyaca ünlü piramitlerin üzerinde uçuş yapan ilk Türk olmanın sevinç ve gururunu Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığını belirtti.

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