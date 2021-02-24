Mısır, Sudan'ın, Hedasi Barajı önerisini destekleyecek

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:55

Mısır, Sudan'ın, sekteye uğrayan Hedasi Barajı müzakerelerini yeniden başlatmak için uluslararası dörtlü arabuluculuk kurma önerisini desteklediğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığını yaptığı Afrika Birliği Eylem Hücresi Koordinatörü Alphonse Ntumba'yı başkent Kahire'de kabul etti.

Bakan Şukri, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, "Mısır, Sudan'ın Etiyopya'nın inşasına devam ettiği Hedasi Barajı müzakerelerine arabuluculuk yapmak için Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Afrika Birliği'ni içeren uluslararası bir dörtlü oluşturma önerisini destekliyor." ifadelerini kullandı.

Şukri, önerinin Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın müzakere mekanizmasını geliştirmesine ve müzakere sürecini ilerleterek istenen anlaşmaya en yakın fırsatta ulaşılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Afrika Birliği ile birlikte BM, AB ve ABD'nin de katılımıyla Hedasi Barajı müzakerelerinde dörtlü arabuluculuğu desteklemek için diplomatik ve siyasi temaslar yapmayı planladığını ifade etmişti.

Baraj krizi 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.