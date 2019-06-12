27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7987
  • 6,5715
  • 247.323
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır ‘Tutankhamun’un başını istiyor 

Mısır Dışişleri Bakanlığınca, milattan önce hüküm sürmüş firavun Tutankhamun’un altın heykel başı için Londra’da 4 Temmuz’da yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması istendi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır yönetimi, İngiltere’ye, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun’un altın heykel başı için temmuz ayında yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması çağrısında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığınca, Tutankhamun’un altın kaplamalı heykel başının 4 Temmuz’da Londra’da gerçekleştirilecek bir müzayedede satılacağı yönünde yerel medyada çıkan haberlerin ardından açıklama yapıldı. Mısır’ın Londra Büyükelçiliğinin müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır’a iadesine ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilen açıklamada, Londra yönetiminin cevabına ilişkin bilgi verilmedi. Konuyla ilgili müzayede salonu ve UNESCO ile de yazışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, mevcut yasalar çerçevesinde söz konusu tarihi eserde Mısır’ın hakkı olduğu vurgulandı. Mısır medyasında çıkan haberlere göre, firavun Tutankhamun’un altın heykel başı, Londra’da 4 Temmuz’da yapılması planlanan bir müzayedede satışa sunulacak. 

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir - Manisa Karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

İzmir - Manisa Karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bakan Kasapoğlu, Dögg Alfreosdottir ile görüştü

Bakan Kasapoğlu, Dögg Alfreosdottir ile görüştü

Apple, iPhone'lar için Hindistan'a üs kuruyor

Apple, iPhone'lar için Hindistan'a üs kuruyor

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Milli Takımdan ilk kayıp

Milli Takımdan ilk kayıp

Karamollaoğlu'nun pasaport iddiası yalan çıktı

Karamollaoğlu'nun pasaport iddiası yalan çıktı

CHP'li belediyenin ırkçı kararına veto

CHP'li belediyenin ırkçı kararına veto

Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti

Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Emekli maaşına intibak ayarı

Emekli maaşına intibak ayarı

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA