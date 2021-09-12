Mısır ve ABD'li askeri yetkililer, askeri iş birliğini görüştü

AA 12 Eylül 2021 Pazar 21:37 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 21:38

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, McKenzie'nin, Mısır'da yer alan Muhammed Necip Askeri Üssü'nde 12-17 Eylül arası düzenlenecek "Parlayan Yıldız 2021" adlı ortak askeri tatbikatı izlemek üzere Mısır'a geldiği bildirildi.

İkilinin görüşmesinde başta askeri ilişkiler olmak üzere karşılıklı tecrübe alışverişi ve askeri alanlarda çeşitli meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Ferid ve McKenzie'nin tatbikat faaliyetlerini günlük olarak takip edecekleri aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li komutan McKenzie'nin, tatbikatın Orta Doğu'da düzenlenecek olan en önemli ve en büyük tatbikat olduğunun altını çizerek, bu tatbikatı organize eden Mısır'dan övgüyle bahsettiği belirtildi.