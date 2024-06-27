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Dünya

Mısır ve BAE, Gazze'de 'uluslararası güvenlik gücüne' katılmaya hazır

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeye yaptığı son ziyaret sırasında paylaştığı plan çerçevesinde İsrail'in saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde oluşturulacak uluslararası güvenlik gücüne katılmaya hazır oldukları açıklandı.

Star Gazetesi27 Haziran 2024 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Mısır ve BAE, Gazze'de 'uluslararası güvenlik gücüne' katılmaya hazır
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İsrail merkezli The Times of Israel'e açıklamalarda bulunan üç yetkili, Mısır ve BAE'nin savaş sonrası Gazze'de oluşturulacak güvenlik gücüne katılmaya hazır olduklarını iddia etti.

İsrail ile Hamas arasında ufukta ateşkes görünmezken ABD, saldırılar sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin vizyonunu ortaya koymaya hazırlanıyor. Aylardır süren ve oldukça gizli tutulan bu girişim için Washington yönetimi, Arap müttefiklerinden destek toplamaya çalışıyor.

PLANA DESTEK

Blinken, iki hafta önce Katar, Mısır, İsrail ve Ürdün'e yaptığı ziyaretler sırasında muhataplarına, ABD'nin bu konuda ilerleme kaydettiğini, yerel Filistinli güçlerle birlikte çalışacak bir yapının oluşturulması için Kahire ve Abu Dabi'den destek aldığını bildirdi.

BAE VE MISIR'IN TALEPLERİ

Ancak ismi açıklanmayan yetkililer, Mısır ve BAE'nin, girişimin gelecekte kurulacak bir Filistin devletine giden yolun açılmasıyla bağlantılı olması talebi de dahil olmak üzere, bazı şartlar koştuğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, Mısır'ın aynı zamanda İsrail işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini de talep ettiğini belirtti.

Yetkililer, Washington'un Gazze'nin yeniden inşa çabalarına Suudi Arabistan'ın liderlik etmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

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