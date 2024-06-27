İsrail merkezli The Times of Israel'e açıklamalarda bulunan üç yetkili, Mısır ve BAE'nin savaş sonrası Gazze'de oluşturulacak güvenlik gücüne katılmaya hazır olduklarını iddia etti.



İsrail ile Hamas arasında ufukta ateşkes görünmezken ABD, saldırılar sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin vizyonunu ortaya koymaya hazırlanıyor. Aylardır süren ve oldukça gizli tutulan bu girişim için Washington yönetimi, Arap müttefiklerinden destek toplamaya çalışıyor.

Blinken, iki hafta önce Katar, Mısır, İsrail ve Ürdün'e yaptığı ziyaretler sırasında muhataplarına, ABD'nin bu konuda ilerleme kaydettiğini, yerel Filistinli güçlerle birlikte çalışacak bir yapının oluşturulması için Kahire ve Abu Dabi'den destek aldığını bildirdi.

Ancak ismi açıklanmayan yetkililer, Mısır ve BAE'nin, girişimin gelecekte kurulacak bir Filistin devletine giden yolun açılmasıyla bağlantılı olması talebi de dahil olmak üzere, bazı şartlar koştuğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, Mısır'ın aynı zamanda İsrail işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini de talep ettiğini belirtti.

Yetkililer, Washington'un Gazze'nin yeniden inşa çabalarına Suudi Arabistan'ın liderlik etmesini umduğunu da sözlerine ekledi.