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Dünya

Mısır ve Filistin'den doğal gaz sahası geliştirme anlaşması

Mısır ve Filistin, Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşma imzaladı.

AA21 Şubat 2021 Pazar 23:02 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 23:02
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Enerji alanında iş birliğini güçlendirmek için İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Filistin'e geçen Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, Ramallah'ta Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafir Milhim ve Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Yatırım Fonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar arasında Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak için anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre, elde edilen doğal gazın bir kısmıyla Filistin'in ihtiyacının karşılanacağı ve bir kısmının da Mısır'a ihraç edilebileceği belirtildi.

Filistin Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa, Fonun, doğal gaz sahasının geliştirilmesi sürecinin hızlandırılmasına büyük önem verdiğini kaydetti.

Mısırlı Bakan Molla ise Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaretin, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenlik haklarının desteklenmesi konusunda somut sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Gazze Marine 1900'lü yılların sonlarında keşfedilmiş olmakla birlikte İsrail izin vermediği için bugüne kadar buradan doğal gaz çıkarılmadı.

Gazze'nin batısına 36 kilometre mesafede yer alan Gazze Marine doğal gaz sahası 2000 yılında İngiliz British Gas tarafından geliştirilmişti.

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