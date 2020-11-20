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Dünya

Mısır ve Fransa arasında gerilim! ''Paris'in yaptığı açıklamayı reddediyoruz''

Mısır yönetimi Fransa'yı “içişlerine karışmakla” suçlayarak Paris'e tepki gösterdi. Açıklamada, 'Savcılığın Mısır vatandaşı hakkında yapmakta olduğu soruşturmayı etkilemek üzere Fransa'nın yaptığı açıklamayı reddediyoruz.” denildi.

AA20 Kasım 2020 Cuma 15:18 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 15:18
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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır Kişisel Haklar Girişimi İdari Direktörü Muhammed Beşir'in gözaltına alınmasını kınayan Fransa'yı "iç işlerine karışmakla" suçlayarak, tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Savcılığın Mısır vatandaşı hakkında yapmakta olduğu soruşturmayı etkilemek üzere Fransa’nın yaptığı açıklamayı reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Fransa’nın Mısır yasalarına saygı göstermediğinin kaydedildiği açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın “yasa dışı işler yapan bir sivil toplum örgütünü savunduğu” öne sürüldü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır Kişisel Haklar Girişimi İdari Direktörü Muhammed Beşir'in gözaltına alınmasını kınamıştı.

-ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ DE BEŞİR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Kişisel Haklar Girişimi İdari Direktörü Muhammed Beşir'in 15 Kasım'da gözaltına alındığını iki gün önce duyurmuştu.

Beşir'in Mısır’da görev yapan bazı ülkelerin büyükelçileri ile görüşerek, insan hakları konularının savunulması konusunu ele aldığının hatırlatıldığı açıklamada, kendisinin “terörle ilişkili asılsız suçlamalar nedeniyle hala gözaltında bulunduğuna işaret” edilmiş ve bu durum, "insan hakları çalışmalarına ağır bir darbe" olarak değerlendirilmişti.

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