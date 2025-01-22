İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6525
  • EURO
    37,2534
  • ALTIN
    3162.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır ve İsrail anlaştı! Sınır geçişi Filistin'e bırakıldı
Dünya

Mısır ve İsrail anlaştı! Sınır geçişi Filistin'e bırakıldı

Şarkul Avsat gazetesi, Mısır ve İsrail istihbaratı arasında yapılan görüşmede, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafının Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesi konusunda anlaşma sağlandığını aktardı.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Mısır ve İsrail anlaştı! Sınır geçişi Filistin'e bırakıldı
ABONE OL

Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerinden Şarkul Avsat gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad arasında yapılan görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını Birleşmiş Milletlerin uluslararası gözetimi ve denetimi altında yöneteceği konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmelerin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirildiği belirtildi. Konuya dair bilgi veren kaynak, kilit önemdeki sınır kapısının yeniden açılması için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Kaynak ayrıca Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak "görüş ayrılıklarının teknik olduğunu ve çözüleceğini" aktardı. Kaynak, "İsrail koridordan kısmi çekilmeler önerdi, ancak Mısır bu fikri kabul etmedi ve tam bir çekilme ve savaş öncesi duruma geri dönülmesi konusunda ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.