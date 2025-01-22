Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerinden Şarkul Avsat gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad arasında yapılan görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını Birleşmiş Milletlerin uluslararası gözetimi ve denetimi altında yöneteceği konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmelerin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirildiği belirtildi. Konuya dair bilgi veren kaynak, kilit önemdeki sınır kapısının yeniden açılması için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Kaynak ayrıca Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak "görüş ayrılıklarının teknik olduğunu ve çözüleceğini" aktardı. Kaynak, "İsrail koridordan kısmi çekilmeler önerdi, ancak Mısır bu fikri kabul etmedi ve tam bir çekilme ve savaş öncesi duruma geri dönülmesi konusunda ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.