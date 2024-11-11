Mısır ve Malezya'dan Orta Doğu'da ateşkes için ortak çağrı: İş birliği konusunda mutabakata varıldı

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, Mısır-Malezya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 65. yıl dönümünde başkent Kahire'de İbrahim ile basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Malezya Başbakanı İbrahim ile yapılan görüşmelerin ardından daha fazla işbirliği konusunda mutabık olduklarını belirtti.

İbrahim ile bölgesel ve uluslararası konuları görüştüğünü aktaran Sisi, "Mevcut aşamada Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanması ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çaba sarf edilmesinin önemi konusunda tam bir mutabakata varıldı." ifadesini kullandı.

Mısır'ın ateşkes için her türlü çabayı gösterdiğine dikkati çeken Sisi, Gazze'deki ölümlerin ve açlığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini kaydetti, bu durumun bölgeyi Gazze ve Lübnan'dan daha büyük risklere sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Sisi, Orta Doğu'daki sorunların sona ermesinin tek yolunun iki devletli çözüm ve bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi.

İSRAİL BM'DEN İHRAÇ EDİLMELİ

Malezya Başbakanı İbrahim de Sisi ile başta ticaret, yatırım, eğitim, kültür ve bilimsel araştırma olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışma konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtti.

İbrahim, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellediğini ve soykırım suçlu işlediğini aktardı.

İsrail'e işaret eden İbrahim, "Bir ülke Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı reddettiğinde tek seçenek o ülkeyi BM'den ihraç etmektir." diye konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim'in, Sisi'nin daveti üzerine 9 Kasım'da başladığı Mısır ziyaretinin 12 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 189 kişi öldü, 14 bin 78 kişi yaralandı.